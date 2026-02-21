Valentín Elizalde, Edgardo Nuñez “Vencedor” On Fono

A unos meses de cumplirse dos décadas de su partida, VALENTÍN ELIZANDE sigue sintiéndose más vivo gracias al legado musical que hoy día ha logrado trascender generaciones.

Hoy, la voz inolvidable y característica de Valentín Elizalde se une a la del talentoso Edgardo Núñez en un emotivo dueto en el tema “Vencedor”. El estreno de este tema coincide por días, con el cumpleaños de ambos artistas (1 de febrero), convirtiéndose de esta manera en un homenaje especial al legado, voz y fuerza musical de Valentín por parte de Edgardo, llenando este estreno de simbolismo y emoción para sus seguidores. El tema está incluido en el EP “UN DÍA COMO HOY” en donde Edgardo rinde tributo a Valentín.

Es de esta manera que la música regional mexicana vive un momento por demás especial con el lanzamiento de “Vencedor”, uno de los temas más importantes del repertorio del cantante sonorense. Una versión que fusiona la esencia inconfundible de Valentín Elizalde (ícono eterno de la música regional mexicana) con el estilo actual y la fuerza interpretativa de Edgardo Núñez, logrando un encuentro musical que trasciende el tiempo y conecta generaciones.

Este lanzamiento no solo representa una colaboración artística, sino también un homenaje a la herencia musical de Valentín cuya voz sigue viva en el corazón del público, y una muestra del respeto y admiración que Edgardo rinde a su influencia dentro del género.