Ataques pakistaníes matan al menos a 13 personas en Afganistán, reportan autoridades de Kabul

Jost. Ataques pakistaníes mataron al menos a 13 personas en Afganistán, y 14 resultaron heridas cerca de la frontera entre estos dos países enfrentados en un conflicto limítrofe, informaron este miércoles funcionarios del gobierno afgano y fuentes locales.

“Anoche, el ejército pakistaní volvió a violar el espacio aéreo de Afganistán y bombardeó viviendas civiles en las provincias de Kunar, Jost y Paktika. Como resultado de estos ataques, murieron 11 niños, una mujer y un anciano”, escribió el portavoz del gobierno afgano, Zabiulah Mujahid, en la red social X.

No obstante, un funcionario de la provincia de Jost que pidió permanecer en el anonimato dijo a la AFP que un ataque alcanzó una casa en el distrito de Spera, mató a nueve personas e hirió a diez.

El portavoz principal de los talibanes, Zabihullah Mujahid, anunció los ataques aéreos, que según él tuvieron como objetivo las provincias afganas de Khost, Kunar y Paktika. Añadió que los ataques causaron la muerte de unos 11 niños, una mujer y un anciano.

En la vecina provincia de Paktika, un residente señaló que otro bombardeo dejó tres fallecidos. El ejército de Pakistán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a militantes que perpetran ataques mortales dentro de Pakistán, especialmente a los talibanes pakistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP.

Este grupo es independiente de los talibanes afganos, pero está aliado con ellos. Los talibanes afganos gobiernan Afganistán desde que tomaron el poder en 2021 en medio de la caótica retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.