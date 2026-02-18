Urgen plan de acción ante caída de aduanas

Para el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) es urgente crear un plan de contingencia ante la caída de los sistemas aduanales como la que se presentó este miércoles a nivel nacional.

Hoy, una falla en el sistema central provocó largas filas de tráileres en las Aduanas de Reynosa y Nuevo Laredo con destino a Estados Unidos.

En entrevista, Javier Cendejas, presidente del Capítulo Noreste del Comce, advirtió que las fallas en las más de 50 aduanas del País causan un “efecto látigo” que se reciente incluso una vez que se reanudan las operaciones, pero en casos como Nuevo Laredo, por donde cada día cruzan entre 12 mil y 14 mil camiones con mercancías, o Manzanillo, donde pasan desde productos perecederos hasta piezas clave en la producción automotriz, el impacto es mayúsculo y se extiende incluso más allá del comercio.”Hay que empezar a trabajar en apoyar a la autoridad en lo que crea necesario para tener un plan de contingencia constante y sostenido.

“No puede estar el comercio exterior ligado a un hilo, que de repente se puede caer el sistema y pasar esto”, advirtió el vocero de Monterrey para el organismo empresarial.La caída en los sistemas de este miércoles inició cerca de las 8:00 horas y fue hasta alrededor de las 15:00 horas cuando se reanudaron las operaciones.

Sin embargo, el efecto implica desde un mayor tiempo de espera de los camiones, con afectaciones a los conductores, hasta un incremento en los costos de almacenamiento y el requerimiento de personal disponible para mantener la operación de aduanas las 24 horas del día.Incluso, debido a la acumulación de camiones, en el caso de Laredo, Texas, las filas para el paso aduanal llegaron a las zonas residenciales, relató el Comce.

De acuerdo con Cendejas, las fallas aparentemente se dieron por la implementación de los avisos de cruce para las aduanas fronterizas, que es un documento adjunto al Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA).

“El llamado es que no puede permitir el comercio exterior este tipo de situaciones. De aquí a un año para atrás han pasado seis-siete veces, una de ellas se cayó un día completo, y no vemos que haya una contingencia inmediata”, acotó el titular del Comce Noreste.