Unos abren y otros cierran; sector restaurantero volátil y mucha competencia

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco dio a conocer que ante la problemática que pasa actualmente el sector restaurantero es necesario impulsar la capacitación y mostrar una adaptación, esto debido a que llegará desarrollo económico a Chihuahua pero en la industria.

“Yo no lo consideraría como crisis sino adaptamiento, y personas precavidas ya que estamos en un entorno complicado, pero si es un año bueno para el sector incluso industrial y el desarrollo de Chihuahua”, comentó.

En este sentido destacó que en necesario dar una capacitación al personal de este sector, además de que es necesario mostrar una competencia de calidad para sobrevivir.

“El sector restaurantero es muy complicado y volátil, a veces de modas y mucha competencia, es mucha la competencia, pero, así como han cerrado han abierto nuevos, lo que nos indica que hay que ser más competitivos, más profesionales la capacitación de personal para dar mejor servicio y producto”, comentó.

Asegura que hay funciones en la economía del país en el que se refleja un golpe económico y se da un efecto domino, sin embargo, asegura que en Chihuahua se dan los debidos trabajos con el fin de colaborar con el desarrollo económico y empresarial pues es la base de miles de empleos en la ciudad y lo representan el 60% en mipymes.