Reciben diputados locales a colectivos LGBT tras protesta en el Pleno; exigen legislar el matrimonio igualitario

Diputados locales de todas las fracciones parlamentarias que integran el Congreso del Estado, recibieron a colectivos LGBT que exigen legislar el matrimonio igualitario, luego una protesta en el Pleno que obligó a los legisladores a suspender la sesión ordinaria.

Y es que se suponía que ayer la Comisión de Igualdad Sustantiva que preside la diputada Irlanda Márquez, sesionaría para votar el dictamen que reformaría el artículo 134 del Código Civil del Estado de Chihuahua, el cual describe el matrimonio.

“ARTÍCULO 134. El matrimonio es el acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Este acto debe celebrarse ante los funcionarios que establece la Ley y con las formalidades que ella exige”.

Los colectivos buscan reformar dicho artículo, pues son Chihuahua y Aguascalientes las únicas entidades en no legislar al respecto.