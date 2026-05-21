No hay mejoras tras Reforma Judicial, se nos prometió una Corte más eficiente y eficaz

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que a partir de la Reforma Judicial que se aprobó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no ha habido una mejora en la impartición de justicia y ahora, quienes impulsaron dichos cambios, se ven en la necesidad de aplazar las segunda parte de las elecciones populares hasta el 2028.

Señaló que cuando se impulsó dicha reforma se prometió una Suprema Corte de Justicia de la Nación más barata, eficiente y eficaz, sin embargo, consideró que caso contrario, se ha visto mucho más laxa al permitir que el poder público, concretamente a nivel federal, sea cada vez más intrusivo en la vida de las y los ciudadanos.

“Se nos prometió una Corte más barata, esto no ha sucedido. Se nos prometió una Corte mucho más eficiente y eficaz, eso tampoco ha sucedido y se nos ha propuesto analizar a la Corte desde una perspectiva más cercana al pueblo y de pronto van y visitan comunidades, pero la verdad es que la Suprema Corte es quien ejerce la custodia de la Constitución y yo no veo una Suprema Corte que dé hoy mejores garantías a los ciudadanos, por el contrario, ha sido mucho muy laxa en permitir que desde el poder público, concretamente desde el nivel federal, se puede hacer cada vez más intrusivo en la vida de los ciudadanos”.