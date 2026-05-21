Reforma electoral de Sheinbaum podría ser arma de dos filos, señala Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajea indicó que la propuesta de reforma a la Ley Electoral que propone la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo podría resultar un arma de dos filos que incluso llegue a vulnerar el principio de presunción de inocencia.

Dicha propuesta contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de evitar que haya candidatos de cualquier partido político con posibles vínculos con la delincuencia organizada.

En este sentido, los partidos políticos entregarán voluntariamente a la Comisión la lista de los aspirantes a candidatos y la Comisión consultará a la UIF, la CNBV, el CNI y la FGR, instancias que analizarán y determinarán que “no exista riesgo” o que “exista riesgo razonable”.

Al respecto, De la Peña Grajeda mencionó que aunque se dice que la información de cada aspirante a candidaturas será reservada, existe el riesgo de que sin fundamento alguno le pongan una etiqueta a un ciudadano, vulnerando con ello la presunción de inocencia.

Asimismo, dijo que más que activar un mecanismo para prevenir la intromisión del crimen organizado en las elecciones, organismos como la UIF como la CNBV deberían estar mucho más atentos a los casos de alcaldes y gobernadores que tienen vínculos con la delincuencia.

“¿Qué más indicio que una imputación directa y una solicitud de detención para efectos de extradición de parte del gobierno de los Estados Unidos? Por un lado se pretende supuestamente fortalecer este tipo de controles más de carácter político y por el otro lado, cuando hay algún indicio, pues simplemente se repliega la autoridad mexicana en lugar de ponerse a investigar”.