Óscar Núñez Elías continuará al frente del Centro de Competitividad Chihuahua

El Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C. y Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C. anunciaron la reelección del Arq. Óscar Eduardo Núñez Elías como presidente de ambas asociaciones civiles para un nuevo año de gestión, reafirmando la confianza en su liderazgo, compromiso y visión de trabajo.

Durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria, en el desarrollo del informe del consejo directivo por el ejercicio social 2025, presentó los principales logros, avances y actividades realizadas durante su gestión, destacando el impacto positivo generado en los ámbitos de la competitividad empresarial y la educación en el estado de Chihuahua.

El Arq. Óscar Eduardo Núñez Elías ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento y crecimiento de ambas organizaciones, distinguiéndose por su visión estratégica, compromiso y liderazgo, impulsando iniciativas que han contribuido al desarrollo social, educativo y productivo de la entidad.

Durante su administración, ambas asociaciones civiles han consolidado importantes proyectos y programas enfocados en fortalecer la competitividad empresarial, promover la calidad educativa y generar espacios de colaboración entre sociedad, empresas e instituciones educativas, logrando resultados significativos en beneficio de la comunidad chihuahuense.

Asimismo, se reconoció el trabajo realizado para impulsar acciones de vinculación, capacitación y desarrollo humano, consolidando alianzas estratégicas que hoy permiten ampliar el alcance y el impacto de los proyectos impulsados por ambas organizaciones.

Con una sólida trayectoria en liderazgo comunitario y una amplia comprensión de los retos actuales que enfrenta la sociedad, el arquitecto Núñez Elías continuará promoviendo estrategias orientadas a fortalecer el trabajo colaborativo, la innovación y la participación social, con el objetivo de seguir construyendo oportunidades de crecimiento para Chihuahua.

La reelección del Arq. Óscar Eduardo Núñez Elías representa la continuidad de un proyecto comprometido con el desarrollo integral del estado, reafirmando la misión de ambas asociaciones de impulsar una sociedad más competitiva, participativa y con mayores oportunidades para todos.