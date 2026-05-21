Aseguran 2 vehículos en Cuauhtémoc, uno robado en Guachochi y otro con placas sobrepuestas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, aseguraron en distintas intervenciones dos vehículos, uno de los cuales contaba con reporte de robo y el otro, con placas que no le correspondían.

En un camino que conduce de Creel a la comunidad Seguerachi, en el municipio de Bocoyna, localizaron un vehículo de la marca Chevrolet, línea Captiva, modelo 2022, color negro, sin placas de circulación, semi desmantelado, con reporte de robo interpuesto el 01 de julio del 2024, en el municipio de Guachochi,

Mientras que, en otra intervención, en la calle Séptima y Morelos del seccional Álvaro Obregón, municipio de Cuauhtémoc, los agentes ministeriales aseguraron un vehículo de la marca Honda, línea Pilot, modelo 2012, el cual portaba una placa de Denver, Colorado, Estados Unidos.

No obstante, en la revisión se pudo establecer que la matricula corresponde a un distinto vehículo, por lo que fue asegurado para investigación por el delito de elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación vehícular.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra la captura de personas involucradas, además, se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.