Una torre china deslumbra con cascada de fuegos artificiales

El periodista Li Zexin, de Xinhua, compartió este jueves 8 de octubre un impresionante video desde la zona montañosa de Chongqing, donde una torre de estilo chino se convierte en una cascada de fuegos artificiales.
Oh my god, this is insanely beautiful!
A Chinese-style tower instantly turns into a waterfall of fireworks. But don't worry, it's cold fireworks. it won't set the tower on fire.
It’s not AI, I checked many times. It’s in the mountain area of Chongqing. pic.twitter.com/mB69S0iDzd
— Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) October 8, 2026
El reportero aclaró que se trata de pirotecnia fría, por lo que no hay riesgo de incendio. Las imágenes del espectacular efecto visual han causado sensación en redes sociales.