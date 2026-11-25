Tal como lo adelantamos, ayer los integrantes del bloque panista que exige una elección abierta a la militancia cuando se trate de ungir las candidaturas a la alcaldía de Chihuahua capital y diputaciones locales, se reunieron al exterior del Comité Directivo Estatal para entregar 1,599 firmas de militantes que los acompañan en esta petición, la cual fue presentada por el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, los diputados locales Jorge Soto y Carlos Olson, los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz, así como por los exfuncionarios Roberto Lara, Luis Terrazas y el exalcalde Juan Blanco, quienes desde el lunes pasado, con excepción del expresidente municipal, se reunieron en La Casona para afinar detalles de lo que ayer sucedió afuera del CDE de Acción Nacional.

La petición, con todo y firmas, llegará a manos de la dirigente estatal Daniela Álvarez y del delegado político del Comité Ejecutivo Nacional, Marcelo Torres Cofiño, quien desde hace un par de semanas llegó a mediar para sacar a flote el proceso interno en la capital, pues como se ha recalcado una y otra vez, la última palabra respecto a la persona que abanderará al PAN por la alcaldía, la tendrá el CEN que preside Jorge Romero.

Además, los malosos nos comentan que aunque el llamado bloque panista haya entregado más de 1,500 firmas, en el municipio de Chihuahua existen más de 5 mil militantes activos, algo así como 5 mil 300, motivo por el que los azules que no acompañaron esta exigencia de abrir la elección a la militancia, siguen siendo la mayoría, algo así como 3 a 1, por lo que si se trata de democracia la que pretende el PAN, eso también debería tomarse en cuenta, y como anoche mismo lo dijo Daniela Álvarez en la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN, deberán escuchar todas las voces al interior del panismo… aunque algunas sean más estridentes y otras tantas silenciosas.

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A propósito de ese encuentro que sostuvo el Consejo Estatal del PAN, el cual fue encabezado por la dirigencia estatal que preside Daniela Álvarez y el secretario General, Rafa Jaime, el tema prioritario fue sacar adelante el proceso interno lo más unidos posible, y aunque en lo que respecta a la candidatura a la gubernatura, en donde Marco Bonilla logró unificar todas las voces al interior del panismo, la bronca sigue en la capital, por lo que Álvarez volvió a llamar a que se cuide el partido por encima de intereses personales, al mismo tiempo que mostró apertura al diálogo con cualquier militante inconforme, cuestión que fue secundada por los consejeros ahí presentes, entre los que destacan los alcaldes de Delicias y Ojinaga, Jesús Valenciano y Lucy Marrufo, respectivamente, las diputadas locales Joss Vega, Nancy Frías y Xóchitl Contreras, así como la diputada federal Rocío González, entre otros destacados panistas que se dieron cita en las instalaciones de la Zarco.

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A pesar de ser considerado uno de los responsables de la debacle que sufrió el PRI en el 2016 y en adelante, el que se atrevió a criticar a la actual dirigencia nacional tricolor es Miguel Ángel Osorio Chong, el exgobernador de Hidalgo y exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien la mayoría de los priistas que no se bajaron del barco y no huyeron a Morena, señalan de ser artífice de la desgracia electoral en la que cayó el Revolucionario Institucional, lo que abrió paso al ascenso de Andrés Manuel López Obrador y el morenismo en el 2018.

En ese contexto, al “Chino Chong”, como le dicen los priistas, no le dio penita arremeter contra el jefe nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, y así hacerle el juego sucio al régimen de la 4T, sin embargo, con eso de que ‘Alito’ es de armas tomar, el también senador no se quedó callado y adelantó que interpondrá una denuncia penal en contra de Osorio Chong por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos cuando era titular de la Segob, puesto en el que como encargado de la política interna del país, le permitió operar para destruir al PRI desde dentro. Los priistas tienen memoria, y así es como recuerdan a Chong, incluso hay quienes lo ven como el responsable de permitir el ascenso de Javier Corral como gobernador de Chihuahua, el expanista que se cambió de bando a Morena.

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Ya que mencionamos al senador Javier Corral y con eso de que cambia de piel política cual camaleón, a nivel nacional y desde el Senado de la República ha corrido el rumor de que el ex(des)gobernador de Chihuahua ahora alista un complot contra el partido que le dio refugio y lo salvó de la cárcel en 2024. Y es que enfadado con la designación de su archienemigo desde la época en que ambos eran panistas, Cruz Pérez Cuéllar, como coordinador estatal de la 4T y eventual candidato a la gubernatura, a Corral ya no le gustó el rumbo que ha tomado el morenismo y ha buscado sabotear el proyecto de unidad que pretende la jefa nacional Ariadna Montiel, tan es así que afirman que don Javier pretende crear una bancada “independiente” con senadores morenistas que están a disgusto con el Comité Ejecutivo Nacional. Vaya, no cabe duda que el PAN advirtió en su momento lo que Morena se echaría encima, pues Corral no es de esos que siguen la máxima de “amor con amor se paga”.

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Para terminar con el morenismo y no dejar algo en el tintero guinda, los malosos que le saben a la grilla interna aseguran que con todo y que la dirigente estatal Briguite Granados, acudió el lunes a la cita de presidentes estatales de todo el país con la jefa nacional Ariadna Montiel, no significa que Granados de la Rosa haya librado la guillotina que desde hace semanas alistan quienes están inconformes con su gestión, empezando por la propia Ariadna, tan es así que los más enterados auguran que sería a finales del mes que entra, es decir, en unas cuantas semanas, cuando Briguite sea destituida de manera oficial de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, y en su lugar llegaría, por estatutos, el actual secretario General del CEE, Omar Holguín, quien no se ha andado con rodeos respecto a su apoyo total al que será su candidato a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar.