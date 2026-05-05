Una mujer es captada mientras camina cargando una bazuca en una ciudad rusa: “es un regalo”, dice

Una mujer fue vista en la ciudad rusa de Severouralsk, en la provincia rusa de Sverdlovsk, caminando por una calle con un objeto que, a simple vista, parecía un lanzagranadas, informó un canal de Telegram local.

El canal publicó una foto en la que se ve a la mujer andando con un objeto que recuerda a una ‘bazuca’. Poco después, se identificó a la mujer como Galina Fiódorovna y se precisó que llevaba el estuche de un arma al museo local de los órganos de asuntos internos, donde trabaja realizando visitas guiadas.

Más tarde, la propia mujer comentó a medios locales que, en efecto, transportaba un estuche y pidió disculpas a quienes pudieran haberse asustado. “Perdón por asustar a alguien con mi aspecto, no quería. Llevaba la ‘bazuca’ […]. Es un regalo para nuestro museo. […] Tenía que cruzar toda la ciudad. El fin de semana el edificio está cerrado, así que me fui a casa para llevar este ‘estuche’ el lunes al museo: es muy ligero. Agradezco a todos los que me entendieron y apoyaron”, escribió.