Reportan al menos 26 muertos y decenas de heridos en China por la explosión de una fábrica

Al menos 26 personas murieron y otras 61 resultaron heridas por una explosión ocurrida este lunes en una fábrica de fuegos artificiales en la localidad china de Guandu, en la provincia central de Hunan, recoge Xinhua.

La deflagración se produjo a las 16:43 (hora local) en un taller de la empresa Huasheng, dedicada a la fabricación y exhibición de fuegos artificiales, cuyo gerente fue detenido por la Policía.

Fueron movilizados más de 480 rescatistas que se trasladaron al lugar. El presidente del país, Xi Jinping, instó a hacer todo lo posible por encontrar a los desaparecidos y salvar a los heridos, además de exigir una investigación inmediata del trágico accidente.

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