Economía de México extiende su estancamiento: IMEF

La economía de México ha extendido su estancamiento, concluyó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al interpretar los resultados de sus dos indicadores adelantados.

En su reporte mensual, el IMEF expuso que los indicadores más recientes sugieren que la economía mexicana continúa en una “fase de debilidad”, aunque con “señales incipientes de estabilización”.

En abril de 2026, el Indicador IMEF Manufacturero mostró una mejora relevante, pero se mantiene en zona de contracción tras más de dos años, apuntando a una desaceleración en la caída, pero sin señales claras de expansión y con cierta heterogeneidad entre segmentos.

Por su parte, el Indicador No Manufacturero registró un ligero retroceso, confirmando una dinámica subyacente aún débil y un deterioro más generalizado por tamaño de empresa.

En este contexto, de acuerdo con la estimación oportuna del PIBpublicado por el INEGI, la actividad económica se contrajo 0.8% trimestral en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento anual de 0.2%, reflejando una caída generalizada en todos los sectores.

“Si bien parte de la debilidad responde a efectos base tras un sólido cierre de 2025, la falta de una tendencia sostenida introduce riesgos a la baja para el crecimiento de 2026”, dijo el IMEF.

Con base en los datos del Indicador IMEF Manufacturero correspondientes a abril de 2026, el indicador mostró una mejora significativa al pasar de 47.6 a 49.0 puntos, lo que representa un avance de 1.4 unidades respecto a marzo.

A pesar de este incremento, el indicador se mantiene en zona de contracción, acumulando más de dos años en esta fase, aunque con una desaceleración en el ritmo de caída.

El Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la actividad económica.

Por su parte, el Indicador IMEF No Manufacturero correspondiente a abril de 2026 registró un ligero retroceso de 49.0 a 48.9 puntos, una caída marginal de 0.1 unidades respecto a marzo, manteniéndose en zona de contracción.

Como parte de su análisis de coyuntura, el IMEF planteó que la economía mexicana ha registrado crecimientos reducidos por un periodo prolongado. En 2025 el PIB tuvo una expansión de 0.8% en términos ajustados por estacionalidad, el cual resultó inferior a lo registrado en otras economías latinoamericanas, así como en Estados Unidos.

La desaceleración económica del año pasado fue resultado de un marcado descenso en la inversión, en el contexto de un ajuste al gasto público y de un entorno de incertidumbre que afectó a la inversión privada, así como de una moderación en el crecimiento del consumo privado.

Al mismo tiempo, las exportaciones representaron la principal fuente de crecimiento; se vieron beneficiadas por la fuerte demanda por parte de las empresas en Estados Unidos de productos tecnológicos producidos en nuestro país.

Al inicio de este año prevalecieron las condiciones de atonía: de acuerdo con cifras oportunas, en el primer trimestre del año el PIB tuvo una contracción secuencial significativa, con retrocesos en todas las grandes divisiones de actividad.