América no cometió alineación indebida ante Pumas: Comisión Disciplinaria

La Comisión Disciplinaria resolvió que América no cometió alineación indebida durante el partido de ida de los Cuartos de Final ante Pumas.

Después de analizar el informe arbitral y una ampliación, la comisión indicó que aunque hubo una omisión y América no respetó el número de momentos y/o oportunidades de cambio, pero no se cumplen con los supuestos que indican una alineación indebida.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Disciplinaria dijo haber analizado las sustituciones que realizó el América al minuto 62, cuando Sebastián Cáceres salió de la cancha por una conmoción cerebral y fractura del arco cigomático derecho, en la que en principio iba a salir Miguel Vázquez de la cancha pero a fin de cuentas fue el uruguayo Cáceres quien dejó el terreno de juego por su compatriota Thiago Espinosa.

El ‘Shocker’ Vázquez reingresó a la cancha y jugó el resto del partido, al tiempo que Cáceres, una vez que el árbitro Luis Enrique Santander validó y autorizó su salida por el protocolo de conmoción cerebral, fue trasladado a un hospital al sur de la Ciudad de México, donde pasó la noche y fue diagnosticado con la conmoción, fractura y contusión en el ojo derecho.

Aunque la Disciplinaria no anunció públicamente el monto de la multa, sí citó una infracción al artículo 51 del Reglamento de Sanciones “por no respetar el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas”, razón por la que impuso la sanción económica al club azulcrema.

Dicho artículo señala que el incumplimiento de esta disposición es sancionada con una multa de al menos 3 mil UMAs, equivalentes a 351 mil 900 pesos, si bien la cantidad no fue revelada.