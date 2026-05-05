Pronostican martes nublado y con vientos en territorio estatal

Este martes, el frente núm. 48 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y dejará de afectar a México.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua.

🌧️En entidades del noroeste y norte de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias aisladas durante las próximas tres horas. 🤓Más información en la imagen👇 pic.twitter.com/AqzzrgMlJI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 5, 2026

Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante el inicio de semana se mantendrán condiciones de viento en la entidad, con rachas que podrían superar los 75 kilómetros por hora (km/h).

Dichas condiciones podrían presentarse en municipios de la región noroeste como en Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías. En Juárez, Ascensión, Madera, Namiquipa, Guerrero y Cuauhtémoc, alcanzarían los 65 km/h.

Para el miércoles continuarán las condiciones de viento, con rachas de 65 km/h en Bocoyna, Carichí, Guachochi y Nonoava, y de 55 km/h en Guerrero, Guadalupe y Calvo, Balleza, Delicias, Parral y Jiménez.