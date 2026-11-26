Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que la situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya no es la misma en la que se encuentra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Ello luego de que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada exigió que la gobernadora pida licencia del cargo luego del artículo que se publicó en el periódico The New York Times en el que se asegura que Guillermo Arturo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas, habría recaudado dinero del crimen organizado para impulsar la candidatura de Maru Campos en 2021.

De la Peña Grajeda recordó que en el caso de Rubén Rocha, la acusación de presuntos vínculos con el narcotráfico fue formulada por un juez federal de Estados Unidos, mientras que en el caso de la gobernadora, el señalamiento deriva de un artículo sin sustento, con versiones no confirmadas y comentarios anónimos.

“No no es la misma situación. De ahí, pues bueno, eso, como te digo, es una vacilada y dos, pues a mí me encantaría que hubiera menos ruedas de prensa y mucho más resultados, lo que tienen que hacer los diputados que es legislar”.