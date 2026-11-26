El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que la decisión final sobre el método de selección para la candidatura a la alcaldía recae sobre el Comité Estatal del PAN.

Ello luego de que en días pasados, integrantes del bloque de unidad panista se pronunciaron a favor del método de elección por votación interna, asegurando que más de la mitad de la militancia capitalina está de acuerdo con la petición. De la Peña Grajeda coincidió en que se debe escuchar a la ciudadanía y a la militancia, pero aclarando que debe tomarse en cuenta la opinión de todas y todos, no solo de quienes coinciden o piensan como uno mismo.

“Quien tiene que tomar la decisión del proceso es la dirigencia, no el bloque, no alguno de los miembros del bloque individual, no un servidor, no cualquiera de los otros aspirantes”.

Agregó que “cuando uno quiere entrar a jugar fútbol a la cancha, lo que quiere es entrar para meter goles, no entrar a discutir con el árbitro las reglas”.