El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda calificó de golpeteo político la publicación de ayer miércoles en el periódico The New York Times que señala un supuesto financiamiento ilícito a la campaña de la gobernadora Maru Campos en 2021.

Dicha públicación titulada “México abre investigación al fiscal que colaboró con la CIA” señala que Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y hoy prófugo de la justicia, habría recaudado dinero del crimen organizado para impulsar a Maru Campos en su candidatura por la gubernatura.

De la Peña Grajeda explicó que lo publicado resulta una falacia pues ni siquiera los tiempos concuerdan ya que en 2021 quien estaba a cargo del Estado era Javier Corral, quien realizó una persecusión política en contra de la entonces alcaldesa Maru Campos.

Además, mencionó que el artículo surje luego de que la mandataria estatal mencionó en semanas pasadas que Morena tiene vínculos con la delincuencia organizada que opera en la zona serrana y en otras partes del país.

“Yo veo un claro golpeteo político; a partir de que la gobernadora señala algunos hechos concretos en donde dirigentes de Morena están vinculados con el crimen organizado, no solo en la zona serrana, en los municipios de la zona serrana del Estado de Chihuahua, sino en otros estados de la República, es que se empieza a trabajar esta idea -decía yo hace un momento- que nisiquiera embona cronológicamente la historia”.

Santiago De la Peña concluyó en que debe existir un apego a los procesos penales y que la gobernadora Maru Campos ya hizo lo que tenía que hacer, es decir, enviar una solicitud de aclaración a dicho medio de comunicación.

Agregó que el The New York Times no es necesariamente el responsable de lo que se publica por colaboradores externos y que usualmente tiene fama de un medio prestigioso.

“Además, como te digo, yo sí percibo una carga eminentemente política cuando de pronto nos damos cuenta de que refiere a un informe del gabinete de seguridad y hoy la propia presidenta de la República ordena una investigación”.