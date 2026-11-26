La gobernadora María Eugenia Campos no puede pretender que los señalamientos sobre un presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña electoral de 2021 pasen de largo ni que el poder que hoy ejerce se convierta en un obstáculo para esclarecerlos, debe solicitar licencia y permitir que las investigaciones se desarrollen sin interferencias, exigió el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

El legislador sostuvo que la investigación publicada por The New York Times expone indicios suficientemente graves para que las autoridades ministeriales abran nuevas líneas de investigación y esclarezcan si recursos del narcotráfico llegaron a la campaña de Campos en 2021.

“Me parece que es la investigación y el proceso lo que debe determinar si en la campaña de María Eugenia Campos en 2021 hubo dinero del narco, porque al menos hay indicios, según el trabajo periodístico, de que sí lo hubo”, señaló.

Estrada cuestionó que el PAN y la propia gobernadora sostengan criterios distintos cuando se trata de exigir responsabilidades políticas. Recordó que, ante señalamientos de naturaleza similar, el gobernador de Sinaloa solicitó licencia, por lo que Chihuahua no debe ser la excepción.

“Lo correcto es que la gobernadora pida licencia para que la investigación se lleve a cabo. Lo hemos pedido y dicho en casos análogos; también hay que medir la congruencia del PAN y de la gobernadora”, afirmó.

El coordinador de Morena advirtió que la investigación anunciada por la Fiscalía sobre presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y posible traición a la patria, derivadas de los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara, no debe limitarse a esos acontecimientos. Las nuevas revelaciones periodísticas obligan a ampliar las indagatorias y esclarecer también el posible financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2021.

La exigencia, sostuvo, es que haya investigaciones completas, sin privilegios ni excepciones por el cargo que ocupa la persona señalada. La justicia y la rendición de cuentas no pueden depender de quién gobierna.