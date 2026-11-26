El alcalde René Chavira, descartó que la próxima administración municipal tenga que enfrentar compromisos financieros derivados de los créditos contratados durante el actual gobierno, al asegurar que todos serán liquidados antes de concluir el periodo de gestión.

Explicó que los financiamientos destinados a la construcción de la Comandancia Oriente, la adquisición de radios de comunicación para los policías municipales y la edificación de tres puentes tienen establecido, desde su contratación, que deberán quedar cubiertos a más tardar el último día de la presente administración.

Respecto al proyecto Poniente 5, reconoció que existía la intención de gestionar un nuevo crédito ante el Congreso del Estado; sin embargo, al no haberse incluido la propuesta en el orden del día y ante la proximidad de los plazos legales para contratar financiamientos, su viabilidad se ha complicado. En ese sentido, insistió en que no se contempla dejar nuevos pasivos al gobierno entrante.

Sobre la Ley de Ingresos presentada ante el Cabildo, el presidente municipal explicó que la actualización del impuesto predial será del 4.3 por ciento, correspondiente al ajuste inflacionario, por lo que rechazó que se trate de un incremento adicional. Detalló que, dependiendo del valor de cada vivienda, el impacto podría representar entre 20 y 25 pesos más en el pago del impuesto.

Finalmente, señaló que otros derechos y aprovechamientos municipales también tendrán ajustes marginales, mientras que las participaciones y aportaciones provenientes de los gobiernos federal y estatal tendrán actualizaciones bajo el mismo criterio inflacionario.