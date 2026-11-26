El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Miguel Ordoñez Muñóz dio a conocer que tendrán un importante agremiado en hotelería en los próximos meses, un proyecto con mucha visión para el turismo.

Se trata del Hotel Valle de los Encinos el cual se localiza en la carretera a ciudad Juárez en el kilómetro 52.

“Ya se va afiliar, tuve una reunón con el nuevo gerente del Hotel y se van agremiar próximamente con nosotros”, comentó.

Con este hotel la asociación pasará a tener 54 hoteles agremiados, Valle de los Encinos es un proyecto a largo plazo con 20 años a futuro de desarrollo en sus alrededores, se posiciona como una buena atracción de turismo.

Cabe destacar que el líder hotelero señaló que no se prevé inversiones de nuevos hoteles en la ciudad, por lo cual señaló que se dieron modificaciones en algunos y remodelaciones.