Recibirá intensivo programa de formación en Valle de Bravo, Estado de México

La estudiante Lesly Pamela Mora Granados de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua fue seleccionada entre las 20 ganadoras a nivel nacional de la convocatoria «Mujeres en STEM: Negocios del Futuro con Tecnologías Emergentes», organizada por la ANUIES y Mirai Innovation Research Institute de Japón.

La universitaria obtuvo un lugar en el Programa intensivo para mujeres en STEM, el cual se realizará del 13 al 18 de diciembre en Valle de Bravo, Estado de México. Durante cinco días las seleccionadas tendrán que convertir una idea en un prototipo de startup, combinando fundamentos de negocio con Inteligencia Artificial, Realidad Virtual/Aumentada, Robótica, Blockchain y Cómputo en la Nube.

Cabe destacar que este certamen recibió 255 solicitudes, de ellas, 60 fueron elegibles, provenientes de 33 instituciones de educación superior en 18 entidades del país; las cuales completaron exitosamente todo el proceso de aplicación (enviar una idea de negocios con innovación, relevancia tecnológica e impacto social, además de vídeos de presentación y propuesta, entre otros).

La directora de la facultad, Mtra. Olinda Ornelas Benítez quien alentó la participación de Lesly Paloma en esta iniciativa de alcance nacional, la felicitó por este destacado logro y por representar orgullosamente a la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Este reconocimiento refleja el compromiso institucional de la unidad académica con la generación de oportunidades, el desarrollo del talento universitario y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y el emprendimiento.