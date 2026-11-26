El diputado José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, con el objetivo de establecer la revisión anual de las remuneraciones del personal de los entes públicos e identificar posibles diferencias salariales por razones de género.

Villalobos García señaló que la desigualdad salarial no siempre se manifiesta de manera evidente, por lo que consideró necesario revisar lo que efectivamente reciben las personas trabajadoras y no limitarse a las disposiciones establecidas en las normas.

“Dos personas trabajan en la misma oficina. Cumplen el mismo horario y tienen las mismas responsabilidades. Llega la quincena y una recibe menos que la otra”, expuso el legislador al explicar la problemática que busca atender con la iniciativa.

El planteamiento establece que las diferencias salariales deberán justificarse mediante criterios objetivos y ajenos al género, como la antigüedad o las responsabilidades específicas del puesto. En caso de detectar desigualdades sin justificación, los entes públicos tendrán un plazo de 60 días hábiles, después de concluir la revisión anual, para presentar un plan de corrección ante su órgano interno de control.

Dicho plan deberá incluir las acciones para nivelar las remuneraciones, las áreas responsables, los plazos de cumplimiento y los mecanismos de seguimiento y evaluación.

El diputado explicó que estas revisiones permitirían detectar formas de discriminación indirecta que pueden pasar inadvertidas en la operación cotidiana de las instituciones.

“Si la diferencia se explica por la antigüedad o por alguna prestación, la dependencia debe poder decirlo con claridad. Y si la diferencia se debe a que una de esas personas es mujer, ya no es una diferencia: es discriminación, y hay que corregirla”, sostuvo.

Como parte de la exposición de motivos, el legislador señaló que Chihuahua ocupa el noveno lugar nacional en el índice Estados #ConLupaDeGénero 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), mientras que registra una brecha de ingresos de género del 11 por ciento, ubicándose en el octavo lugar nacional en este indicador.

No obstante, advirtió que los resultados generales no permiten conocer si existen diferencias injustificadas entre personas que realizan el mismo trabajo dentro de una dependencia pública.

“Una buena posición en el promedio estatal no equivale a la ausencia de desigualdad en cada oficina pública”, indicó.

Villalobos García finalmente, explicó que el Estado, como empleador, debe garantizar condiciones de igualdad y convertirse en un referente de legalidad y justicia laboral.