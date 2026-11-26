El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alex Domínguez, informó que este martes 1 de diciembre, tanto el partido que representa y la dirigencia estatal del PAN que preside Daniela Álvarez, firmarán el convenio para ir juntos por la gubernatura de Chihuahua, cuyo abanderado será Marco Bonilla.

Domínguez explicó que “primero tenemos que cerrar el convenio, el convenio no está cerrado, el convenio se tiene que registrar ante el orden electoral el martes, el de la gubernatura, y una vez hecho eso, tenemos nosotros que pedir autorización al partido para ver si hay un registro del PRI o nos sumamos al proceso interno que tiene el PAN”.

Así lo expresó el dirigente priista en referencia a si Marco Bonilla tendría un evento de registro como precandidato.

Domínguez añadió que “pasado ese proceso, nosotros tenemos reunión de la Comisión Política Permanente del PRI el próximo lunes a las seis de la tarde, pasado ese proceso, tendremos algún evento yo creo que hasta el mes de enero.

Al ser cuestionado qué es lo que ha acordado el PRI en las negociaciones, Alex Domínguez dijo que “varias cosas, pero hasta que no caiga el último out estaremos terminando. Va bien la negociación, hay un diálogo franco, abierto y sincero para construir un buen proyecto. Entonces, yo espero en los próximos días poderlo tener”.