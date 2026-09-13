Un beso es sólo un beso: Rosalía y su novia Loli Bahía protagonizan romántico momento en el US Open

Rosalía y Loli Bahía se besaron en las gradas del US Open, en Nueva York, y este gesto se suma a las muestras de cariño durante el recorrido del tour LUX.

Un beso es sólo un beso. Al menos debería serlo. Rosalía y Loli Bahía fueron fotografiadas besándose en público por primera vez, en las gradas del US Open, durante la semifinal femenina que enfrentó a Coco Gauff y Elena Rybakina en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F12%2Fun-beso-es-solo-un-beso-rosalia-y-su-novia-loli-bahia-protagonizan-romantico-momento-en-el-us-open&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

Las imágenes, que fueron tomadas el jueves 10 de septiembre, muestran la naturalidad con la que la cantante española y la modelo francesa vivieron ese momento, más allá de estar rodeadas por miles de personas y saber que muchos ojos estaban puestos en ellas.

En la secuencia de imágenes que acompaña a “esa imagen”, Rosalía y Loli aparecen juntas, disfrutan del partido, bailan durante uno de los descansos y, en un momento, se besan. A su lado estaba la actriz Alexa Demie, amiga de la cantante y su némesis en la tercera temporada de Euphoria.

Rosalía y Loli Bahía: un beso que llega después de meses de muestras de cariño

La fotografía del US Open no aparece de la nada. Desde finales de 2025, Rosalía y Loli Bahía han sido vistas en distintos lugares, con lo que se hizo evidente la cercanía que existía entre ellas.

Rosalía y su novia Loli Bahía se besan en el US Open (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

La modelo acompañó a la cantante durante distintos momentos de su LUX Tour, desde algunas de las primeras fechas hasta conciertos posteriores en Europa y América. Rosalía, además, la mencionó en distintas ocasiones.

En abril, cuando recibió el reconocimiento como Mujer del Año de Billboard Latin Women in Music, la cantante agradeció a distintas mujeres de su vida y dedicó una frase a Bahía: “A Loli por existir”.

En junio, durante uno de sus conciertos en Nueva York, Rosalía también le dedicó “La Yugular”. “Especial esta noche para ti, Loli”, dijo antes de interpretar la canción.

Rosalía y su novia Loli Bahía se besan en el US Open (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

En este sentido, el beso en Nueva York no representa un cambio repentino en la manera en que Rosalía se relaciona públicamente con Loli. Pero sí lo vemos como otro paso en una historia que durante meses se construyó con fotografías, dedicatorias, bromas y gestos de cariño.

México, escenario para la historia de amor de Rosalía y Loli Bahía

El paso de Rosalía por México con su tour LUX hizo todavía más visible el vínculo con la modelo.

Loli Bahía acompañó a la cantante durante parte de su estancia en el país y apareció junto a ella en distintos momentos fuera de los escenarios.

Alexa Demie estuvo con Rosalía y Loli Bahía en el US Open (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

En la Ciudad de México, por ejemplo, ambas fueron vistas en los recorridos que Rosalía realizó durante sus días libres en la capital del país.

Loli también participó, junto con la hermana de Rosalía, Pili, y otros integrantes de su círculo cercano, en una broma durante uno de los conciertos en el Palacio de los Deportes.

Desde el público, Loli levantó una pancarta que decía “¿Quedamos mañana?”. Rosalía la leyó desde el escenario y respondió entre risas: “Os mato”, antes de aceptar la invitación.

Y hubo otro momento todavía más íntimo. Durante su paso por México, Rosalía sorprendió a Bahía con un grupo de mariachis que llegó hasta su habitación de hotel para despertarla. Momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

¿Por qué importa un beso de Rosalía en Estados Unidos?

La parte que trasciende la fotografía del beso de Rosalía y su novia tiene que ver con las circunstancias en las que se dio el momento.

La cantante y su pareja no estaban en una alfombra roja o un evento para hablar de diversidad. Tampoco participaba en una marcha ni hacían un discurso político. Estaban viendo un partido de tenis y, precisamente por eso, el momento resulta interesante.

Rosalía y su novia Loli Bahía se besan en el US Open (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El US Open es uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos. El beso ocurrió en un estadio lleno, frente a miles de personas y ante las cámaras que siguen cada movimiento de las celebridades presentes.

En un país profundamente dividido alrededor de asuntos políticos, sociales y culturales, las expresiones relacionadas con identidad, género y derechos LGBTQ+ forman parte de debates públicos cada vez más visibles.

El Pew Research Center, por ejemplo, mantiene entre sus principales áreas de investigación los asuntos relacionados con género, relaciones, religión y política, y sus estudios recientes muestran la profundidad de las diferencias ideológicas entre los estadounidenses.

Rosalía en el LUX Tour (Getty Images)

Por eso el gesto de Rosalía puede adquirir una dimensión que probablemente ella misma no pretendió darle. Dos mujeres se besan en un estadio y siguen viendo el partido.

No hay una explicación, no hay una necesidad de justificar el vínculo y quizá ahí está la relevancia del hecho.

Durante décadas, las parejas del mismo sexo aparecieron en la cultura popular como una excepción, un asunto que debía explicarse o una declaración de principios.

Que una de las artistas españolas con mayor proyección internacional pueda compartir un momento de intimidad con su pareja en un evento deportivo de enorme exposición y que la imagen pueda circular sin necesidad de convertirla en un manifiesto también habla de cuánto ha cambiado la representación pública.

Esto, a pesar de que en la actualidad el contexto estadounidense nos recuerde que esos avances no son uniformes, no están libres de rechazo y en ocasiones pareciera ser que corren peligro.