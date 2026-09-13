Juzgado mercantil determina a seis postores calificados para la subasta de AHMSA y Minosa

Existen seis postores calificados para la la subasta de activos de el concurso mercantil correspondiente a Altos Hornos de México (AHMSA), y Minera del Norte (Minosa), informó el Segundo Juzgado de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

En días pasados el mismo órgano jurisdiccional estableció una bolsa total de 19 mil 248 millones 594 mil pesos a repartir, según los recursos disponibles, correspondientes a los créditos laborales preferentes y no preferentes dentro del proceso de concurso mercantil.

De esta manera, la autorización judicial definió los montos y prioridades de pago que se cubrirán con los recursos obtenidos durante el proceso de subasta de la acerera, programada para el próximo 25 de septiembre.

En ese contexto, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) dio a conocer que el juzgado acordó sobre el concurso mercantil quiénes son los acreedores garantizados y fiduciarios de los fideicomisos de garantía que exhibieron ante el síndico las cartas de conformidad que permiten la venta como unidad productiva.

Asimismo que para “la continuación y eventual éxito de la subasta, se autoriza la prorroga de tres días hábiles solicitados por el síndico, para que se exhiba la garantía de seriedad”.

Con lo anterior, señaló el OAJ se “garantiza la celebración de la audiencia de subasta como unidad productiva, programada para el 25 de septiembre.

“A través de esta decisión jurisdiccional, se reitera la protección de los intereses de los trabajadores en el desarrollo del presente concurso mercantil”.

La Jornada publico que la sindicatura dio a conocer la versión simplificada del acuerdo, como ordenó el juzgado federal, y en el que se definió un padrón oficial de 13 mil 907 ex trabajadores de ambas empresas, ubicadas en Coahuila.

En el caso de AHMSA, localizada en Monclova, se avaló una plantilla de 9 mil 857 trabajadores con pagos prioritarios por 3 mil 57 millones 884 mil 978 pesos, además de un adeudo no preferente por 13 mil 247 millones 298 mil 917 pesos.

Por lo que toca a Minosa, más de 618 millones de pesos son pagos prioritarios y 2 mil millones no preferentes.