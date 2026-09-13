Detienen a 284 personas durante protestas por el 53 aniversario del golpe de Estado en Chile

Santiago. Casi 300 personas, incluida una treintena de menores de edad, fueron detenidas en Chile en protestas en recuerdo de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informó el gobierno este sábado.

Las manifestaciones, habituales todos los años, se realizaron en el marco del 53 aniversario del golpe de Estado que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973 en contra del gobierno del socialista Salvador Allende.

Miles de personas salieron a las calles para repudiar la dictadura militar que dejó más de 3 mil 200 víctimas entre muertos y desaparecidos, en una jornada en la que por primera vez desde 1990, tras el retorno de la democracia, no hubo actos oficiales.

“Este año, tras jornada del 11 de septiembre y su víspera, se registraron 198 hechos de violencia, 34 por ciento menos que en 2025, y 284 detenidos, 80 por ciento más. No hubo civiles lesionados ni daños al transporte público”, aseguró el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en la red X.

Entre los detenidos, figuran 16 extranjeros y 31 menores de edad, detalló Arrau.

“Vamos a seguir firmes, enfrentando la violencia y protegiendo la tranquilidad de las familias chilenas”, agregó el ministro.

Las principales manifestaciones se registraron en el Cementerio General de Santiago, donde se encuentra el mausoleo de la familia Allende y al que asistieron su hija y ex senadora Isabel Allende y el ex presidente izquierdista Gabriel Boric.