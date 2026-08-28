UIF y Pemex suscriben convenio para combatir delitos financieros y robo de hidrocarburos

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) formalizaron un acuerdo para combatir delitos financieros y el robo de hidrocarburos, informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia detalló en un comunicado que con este convenio de colaboración las dos instituciones intercambiarán información y fortalecerán la coordinación en la lucha contra actos ilegales.

Este acuerdo busca mejorar la cooperación entre Pemex y la UIF para cumplir con sus responsabilidades de manera más efectiva.

La colaboración se enmarca en el trabajo que la UIF y Pemex realizan en el Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles. En este grupo, se combinan la inteligencia financiera y operativa para detectar redes involucradas en el robo y venta ilegal de combustibles, identificar sus estructuras financieras y desmantelar las cadenas logísticas y comerciales que sostienen estas actividades.

Hacienda indicó que Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa para ayudar a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, como corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.

Por su parte, la UIF compartirá con Pemex información de inteligencia para fortalecer la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos financieros en Pemex y sus empresas filiales.

Además, ambas instituciones podrán organizar capacitaciones en análisis operativo y estratégico. Apuntaron que este acuerdo, en línea con la política energética de la Secretaría de Energía, busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles actos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.

Con estas acciones, la SHCP, a través de la UIF, refuerza la coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, cumpliendo con el marco jurídico nacional y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).