UGRCH se coordina con Alcalde por Expogan 2026

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) a través del Comité Organizador de Expogan Chihuahua se reunió esta mañana con el presidente municipal Marco Bonilla con el fin de unir esfuerzos para la edición 43 de la fiesta ganadera.

A través de redes sociales dieron a conocer que el presidente del Comité Organizador, Miguel Pérez Carrillo, acompañado de Ever Sandoval y Alonso Beckman, miembros de este comité, se reunieron con el alcalde para unir esfuerzos con miras a la edición 43 de la Auténtica Fiesta Ganadera.

“Reconocemos su apoyo permanente con la ganadería de Chihuahua, al igual que el trabajo realizado por el director de Desarrollo Rural, Armando Gutiérrez. En esta reunión se refrendó el interés del Gobierno Municipal para colaborar en la realización de nuestro tradicional evento, por medio de la coordinación en materia de seguridad y logística que involucra a diversas áreas, para beneficio de los visitantes locales y de otras partes del país”, comentan en redes.

Próximamente darán a conocer más información de la realización de Expogan 2026, las futuras presentaciones y actividades, así como costos de entrada.