Infantino aspiraba a un sueldo de 30MDD

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha enfrentado una creciente presión tras la revelación de su ambicioso plan salarial, que incluía un salario base de 30 millones de dólares, además de bonificaciones por liderar una nueva empresa dentro del organismo futbolístico. Este esquema, que fue calificado de “cutre” por varias fuentes, se ha desmoronado, dejando a Infantino en una situación delicada.

El periodista de “The Times”, Martyn Ziegler, destacó que las principales confederaciones de fútbol están tomando medidas enérgicas contra estas intenciones, lo que indica un cambio significativo en el clima de apoyo hacia Infantino, quien ha liderado la FIFA desde 2016. Las confederaciones, que históricamente han sido aliados en la toma de decisiones, ahora están cuestionando su capacidad para liderar, lo que representa un desafío sin precedentes para su administración.

Además de la pérdida de confianza entre las confederaciones, Infantino se enfrenta a la inquietud de los patrocinadores, que han expresado alarmas sobre la situación actual. Esta división podría llevar a que se convoque una reunión de emergencia en la que se evalúe seriamente su continuidad al mando de la FIFA.

Ziegler menciona que el apoyo hacia Infantino se está desvaneciendo rápidamente, y que es probable que en dicha reunión se pida su renuncia. Este contexto cambia drásticamente la percepción de su mandato y podría transformar la estructura del liderazgo en la FIFA.

Con las dinámicas del fútbol mundial en constante evolución, la posibilidad de que Infantino sea cuestionado hasta su destitución plantea un futuro incierto para la organización y sus iniciativas. La situación se torna crucial mientras las partes interesadas de todo el mundo observan atentamente los próximos pasos tanto de Infantino como de las confederaciones.

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