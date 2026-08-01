Escucha César Jáuregui a empresarios del sector de eventos y ofrece certeza para quienes generan empleo

Más de 200 integrantes de la Agrupación Gustavo Quezada sostuvieron un encuentro con César Jáuregui Moreno para dialogar sobre los principales retos que enfrentan los negocios dedicados a salones y granjas para eventos, especialmente en materia de uso de suelo, permisos y certeza jurídica.

Durante la reunión, los asistentes expusieron las dificultades que viven para desarrollar su actividad y plantearon la necesidad de contar con reglas claras que les permitan invertir y seguir generando empleos.

Al hacer uso de la palabra, César Jáuregui señaló que conoce perfectamente esta problemática gracias a su experiencia de cinco años como secretario del Ayuntamiento de Chihuahua y dos años como secretario general de Gobierno del Estado, responsabilidades desde las que atendió este tipo de asuntos.

Afirmó que el Chihuahua que busca construir será una ciudad que brinde certeza jurídica a quienes emprenden, invierten y generan oportunidades para miles de familias.

Asimismo, reconoció la importancia del sector para la economía de la capital y agradeció la confianza de los asistentes.

“Ustedes forman parte de las cerca de 37 mil empresas que tiene Chihuahua. Son quienes generan empleo, impulsan la economía y todos los días apuestan por esta ciudad. Nuestro compromiso será darles certeza para que puedan seguir creciendo”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Agrupación Gustavo Quezada, Gustavo Quezada, dio la bienvenida a César Jáuregui y reconoció su trayectoria en el servicio público.

Recordó que le tocó trabajar con él durante su etapa como secretario del Ayuntamiento, donde constató su capacidad para escuchar, atender y resolver los problemas que le planteaban los ciudadanos y los distintos sectores productivos.

“Con César Jáuregui hay garantía de que las cosas se resuelven. Es una persona que escucha, atiende y da respuesta. Por eso reconocemos su trayectoria y estamos listos para construir juntos un proyecto para Chihuahua”, manifestó.

El encuentro concluyó con un diálogo abierto entre los asistentes y César Jáuregui, quien reiteró su compromiso de seguir reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad para construir, junto con ellos, un proyecto que responda a las necesidades reales de Chihuahua.