Invitan a la Feria Scout del Grupo 16 Rayenari en el Parque Lerdo

Con el objetivo de acercar a más familias al movimiento scout, el Grupo 16 Rayenari llevará a cabo la Feria Scout Asloteca Municipal este domingo 2 de agosto en el Parque Lerdo, donde niñas, niños, jóvenes y adultos podrán conocer las actividades que desarrolla esta organización y participar en diversas dinámicas gratuitas.

El evento se realizará de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y contará con actividades para toda la familia, entre ellas construcciones scouts, demostraciones de primeros auxilios, juegos, retos, dinámicas al aire libre y exhibiciones de las diferentes secciones del grupo. Los organizadores destacaron que la intención es mostrar los valores y habilidades que promueve el escultismo, además de invitar a nuevos integrantes a formar parte de la agrupación.

La invitación está abierta para personas de todas las edades. Habrá información sobre las secciones de Manada (para niñas y niños a partir de los 6 años), Tropa Scout, Comunidad de Caminantes y Clan Rover. Los asistentes también podrán conocer más sobre las actividades del Grupo 16 Rayenari a través de sus redes sociales en Facebook y descubrir por qué, aseguran sus integrantes, “ser scout es vivir mejores aventuras”.