Balean a joven en la colonia Veteranos; Fiscalía catea vivienda por recientes hechos violentos

Un joven de 18 años resultó lesionado por un impacto de arma de fuego en el brazo izquierdo, a la altura del bíceps, tras una agresión registrada la noche de este sábado en un presunto picadero ubicado en el cruce de las calles Toma de Zacatecas y Pablo Gómez, en la colonia Veteranos. Paramédicos de URGE le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital Central para recibir atención médica especializada, mientras corporaciones policiacas implementaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables, quienes lograron escapar.

De manera paralela, la Fiscalía General del Estado informó que, como parte de las investigaciones para esclarecer los recientes hechos violentos ocurridos en la ciudad de Chihuahua, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Homicidios, en coordinación con agentes del Ministerio Público, peritos y personal del área de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Arcos de Ancona número 17534, en la colonia Los Arcos.

La diligencia fue autorizada por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y forma parte de las indagatorias relacionadas con los últimos eventos violentos registrados en la capital del estado. Durante el cateo fueron localizados y asegurados diversos indicios de interés criminalístico que serán incorporados a las carpetas de investigación para fortalecer las líneas de investigación.

La Fiscalía señaló que las diligencias ministeriales continúan y reiteró su compromiso de combatir la impunidad y llevar ante la justicia a los responsables de los hechos violentos que se investigan en la ciudad.