Realiza SCOP colado de zapata en Paso Superior de avenida Palestina

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realizó este sábado el colado de la zapata de cimentación del apoyo 4 del Paso Superior en avenida Palestina.

Los trabajos contemplaron la colocación de 85 metros cúbicos de concreto, que servirán como base para las cinco columnas que sostendrán el cabezal sobre el cual descansarán las trabes de la estructura.

Esta obra forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Maru Campos, para fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad y seguridad de las familias chihuahuenses.