Participa Octavio Borunda en la 13a Jornada de Vacunación Gratuita “Huellitas Verdes”

El dirigente estatal y diputado local del Partido Verde, Octavio Borunda, participó este sábado en la 13a Jornada de Vacunación Gratuita “Huellitas Verdes” en Ciudad Juárez, en donde vacunaron a 500 perros y gatos.

Así lo señaló el legislador y líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):

“Hoy, en la frontera más hermosa del mundo, acompañé a Alex Pérez Escalante y a su comprometido equipo verde en la colonia Ladrillera, durante la 13.ª Jornada de Vacunación Gratuita del programa Huellitas Verdes”, informó Borunda Quevedo.

El líder estatal del PVEM añadió que “seguimos demostrando que el Verde sí cumple, protegiendo la salud y el bienestar de nuestras mascotas. En esta jornada logramos vacunar gratuitamente a 500 perros y gatos”.