Vamos juntos a defender a Chihuahua: Alfredo Chávez en Colonia Popular

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, se reunió con vecinas y vecinos de la colonia Popular para escuchar sus inquietudes, conocer las condiciones de la comunidad e informar sobre el trabajo que realiza desde el Congreso del Estado.

El coordinador explicó que estos encuentros permiten mantener contacto directo con las familias y conocer de primera mano lo que ocurre en cada sector. “Venimos a escuchar a los vecinos y a conocer de cerca lo que pasa en la colonia”, señaló Alfredo Chávez.

Durante la reunión, las y los asistentes compartieron distintas necesidades y planteamientos relacionados con su comunidad. También recibieron información sobre los servicios disponibles en la Casa de Enlace y las formas de orientación que se ofrecen desde ese espacio.

El legislador señaló que recorrer las colonias permite tener una visión más clara de los temas que preocupan a la ciudadanía. El encuentro se desarrolló como un espacio de diálogo directo entre el diputado y las familias de la colonia Popular.