UGRCH, colaboración texana-Bonilla y el homenaje a Barrio-JUCOPO, primer filtro para la CEDH-Visita electoral

Ante la pasividad, inutilidad e inoperancia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la 4T para combatir al gusano barrenador, y de paso solapada por la Corte morenista, lo que ha extendido el cierre de la frontera de los Estados Unidos al ganado mexicano, incluido por supuesto el de Chihuahua, problemática que viene desde noviembre del 2024 y que tal parece que en lugar de dejarse ayudar, la SADER es feliz con la frontera cerrada, ayer el que anduvo en la ciudad de Amarillo, en el vecino estado de Texas, es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, el cual se trasladó a ese estado norteamericano para reunirse con integrantes de la Texas Cattle Feeders Association (Asociación de Alimentadores de Ganado de Texas), la cual representa a ganaderos texanos, de Nuevo México y Oklahoma, quienes también han sufrido los estragos causados por el cierre fronterizo, razón por la que ante la apatía por parte del Gobierno mexicano, integrantes de la UGRCH se reunieron ayer con la TCFA para buscar estrategias que permitan acelerar la reapertura y ofrecer soluciones respecto al tremendo broncón en el que están metidos, pues una actividad económica primaria y tan característica entre Chihuahua y Texas, está ahorita en una crisis sin precedentes debido a las omisiones de la SADER y su titular, Julio Berdegué, quien más bien parece empleado de una empresa de cárnicos que tiene su sede en la capital de Sinaloa.

******

Fiel a su vena panista, el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, estará este fin de semana en Ciudad Juárez para participar en el funeral y de paso homenajear al exgobernador Pancho Barrio, el cual falleció el pasado 30 de diciembre tras problemas cardíacos, y cuya pérdida fue muy lamentada por los azules, en especial los que recuerdan a Barrio con bastante nostalgia, al ser el ícono de aquellas batallas que le recuerdan al PAN que primero que nada, sus victorias llegaron como consecuencia de ser una férrea oposición.

Es así que para recordar a Barrio, una figura trascendental de Acción Nacional durante las décadas de los 80, 90 e inicios de 2000’s, es que el alcalde capitalino viajará a Ciudad Juárez y será de quienes encabecen el homenaje junto a otros liderazgos del PAN y familiares del exgobernador, el cual se convirtió en el primer panista en ocupar la silla principal de Palacio de Gobierno.

******

El que después de estar ayer en Delicias para presentar la estrategia “Esta es tu casa”, con la que pretenden convocar de nueva cuenta a los priistas que por algún motivo se alejaron del partido, estará hoy en Parral para hacer lo propio, es el dirigente estatal Alex Domínguez, cuyas palabras soltadas el martes en relación a que si el PAN pierde la elección del 2027 a los azules les esperaría la cárcel, continúan generando polémica. Tan es así que un expriista y excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Chihuahua capital, Kike Valles, se subió al ring y envió un mensaje a lo que él señaló va dirigido a sus amigos priistas, en el cual arremetió en contra de Alex al considerar que su visión no es la de un líder, pues destruye antes de construir, en este caso una posible alianza entre el PRI y el PAN en el 2027, y aunque Kike no es quien para criticar al priismo, luego de saltar del barco cuando lo vio hundirse, lo cierto es que en una cosa tiene razón: no se puede construir o fortalecer si existen amenazas de por medio.

******

Hoy la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado tendrá su primera reunión del año, y es que a las 8:30 horas, la JUCOPO que preside el morenista Cuauhtémoc Estrada, se reunirá para pasar el primer filtro para quienes se registraron en aras de presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En total fueron 23 las personas que hasta el 11 de enero en la noche completaron su registro a través de la convocatoria lanzada por el Congreso local, por lo que hoy en la JUCOPO, se dará a conocer la lista de aquellos que sí cumplieron con los requisitos y que pasan a la segunda etapa, que es la de entrevistas, mismas que se llevarán a cabo este lunes 19 y martes 20 de enero en la torre legislativa.

******

También en lo que fue la primera sesión del año de Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Estado, los malosos nos comentan que no se pudo pasar por alto la actitud de cierta magistrada respecto a sus colegas del Poder Judicial. Resulta que a más de uno molestó que la magistrada Diana Félix Sierra se pusiera a discutir hasta el lugar en que deberían ir sentados los integrantes del Pleno, una situación que no pasó inadvertida, incluso para los invitados especiales, que observaron lo que algunos magistrados consideraron un berrinche por parte de su compañera.

******

Cómo andarán las aguas respecto a la reforma político-electoral que cocinan la presidenta Claudia Sheinbaum y la comisión especial que encabeza el comunista Pablo Gómez, que ayer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, acudió a San Lázaro para reunirse con la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. Y es que por más que a Taddei se le relaciona con el régimen y hasta ha existido cierta cercanía desde antes de ser ungida como jefa del INE, todo indica que hasta a la consejera presidenta le preocupa lo que se viene en la mentada reforma, de la cual no existe documento oficial alguno, pero si el río suena, agua lleva, y eso de que la oposición ya la bautizara como la “Ley Maduro” y que hasta los de Instituto Nacional Electoral anden preocupados, debería poner los pelos de punta, por más que Sheinbaum afirmara ayer que “les va gustar a todos”.