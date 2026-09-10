Uganda le da la espalda al príncipe Harry y se retira de los Juegos Invictus en apoyo al rey Carlos III

Uganda anunció su retiro de los Juegos Invictus después de que el rey Carlos III reafirmó que el príncipe Harry y Meghan Markle son miembros no trabajadores de la Familia Real.

Uganda anunció su retiro de los Juegos Invictus, el proyecto deportivo creado por el príncipe Harry para apoyar a militares y veteranos heridos, en una decisión que el jefe de las Fuerzas de Defensa del país vinculó directamente con su respaldo al rey Carlos III.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Frealeza%2F2026%2F09%2F09%2Fuganda-le-da-la-espalda-al-principe-harry-y-se-retira-de-los-juegos-invictus-en-apoyo-al-rey-carlos-iii&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

El anuncio ocurrió luego de que el Palacio de Buckingham difundiera nuevas precisiones sobre la posición de Harry y Meghan Markle dentro de la Familia Real británica, según da a conocer People.

La decisión representa un giro inesperado para Uganda, que apenas en julio de 2026 se había incorporado a la comunidad Invictus y había confirmado su participación en la edición de Birmingham 2027.

¿Por qué Uganda se retiró de los Juegos Invictus?

El general Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda e hijo del presidente Yoweri Museveni, anunció el retiro de la delegación de su país de la justa deportiva en redes sociales.

Uganda le da la espalda al príncipe Harry y cancela su participación en los Juegos Invictus (Pool/Getty Images)

Kainerugaba explicó que Uganda no quería ser interpretada como un país contrario al monarca británico y aseguró que su posición era respaldar a Carlos III.

La decisión llegó en un momento particularmente sensible para Harry. El duque de Sussex regresó al Reino Unido durante el verano de 2026 junto con Meghan y sus hijos, mientras intenta fortalecer nuevamente sus vínculos con organizaciones benéficas británicas y con la comunidad militar que respalda los Juegos Invictus.

Uganda refrendó su apoyo a Carlos III y por ello canceló su participación en los Juegos Invictus (Martin Grimes/Getty Images

Uganda acababa de incorporarse a los Juegos Invictus

El cambio resulta un golpe significativo para Harry y los Juegos Invictus porque Uganda se convirtió en julio en la nación número 26 de la comunidad Invictus y en el primer país de África Oriental en incorporarse formalmente al movimiento.

La Invictus Games Foundation había confirmado entonces la participación de Uganda en los Juegos de Birmingham 2027.

Los Juegos Invictus son uno de los temas centrales de la agenda de los duques de Sussex (Jeff Vinnick/Getty Images for Invictus Games)

El gobierno ugandés también había expresado su compromiso con los programas de recuperación mediante el deporte para militares y veteranos heridos o enfermos.

La relación incluso había avanzado más allá de la participación deportiva. La fundación entregó equipo para actividades de recuperación en Uganda, entre ellos máquinas de remo, pesas, material para voleibol sentado, pickleball, tiro con arco y atletismo, además de equipamiento para futbolistas amputados.

Un nuevo golpe para el príncipe Harry, pero no para el proyecto Invictus

La salida de Uganda representa un revés para el príncipe Harry porque ocurre justo cuando busca consolidar una nueva etapa de su relación con el Reino Unido y cuando su regreso al país volvió a colocar su posición dentro de la Familia Real bajo un intenso escrutinio mediático.

También evidencia una de las dificultades que enfrenta el duque de Sussex desde su salida de la vida institucional de la monarquía. Sus proyectos personales y filantrópicos siguen estrechamente relacionados con su identidad como miembro de la Familia Real, aunque Buckingham Palace insiste en que Harry y Meghan actúan como ciudadanos privados.

Uganda le da la espalda al príncipe Harry y cancela su participación en los Juegos Invictus (Pool/Getty Images)

Para Invictus, sin embargo, la salida de Uganda no implica el fin de la organización. La fundación mantiene una comunidad internacional de naciones y desarrolla programas de recuperación durante todo el año.

La decisión de Uganda sólo deja una cuestión práctica en el aire: ¿Qué ocurrirá con los equipos que la Invictus Foundation ya había donado a Uganda en apoyo de sus veteranos heridos?

Los Juegos Invictus, la iniciativa humanitaria más querida del príncipe Harry

El príncipe Harry creó los Juegos Invictus en 2014 como una competencia internacional para militares y veteranos que enfrentan lesiones físicas o enfermedades relacionadas con su servicio.

Con el paso de los años, la justa deportiva se convirtió en uno de los principales vínculos de Harry con su trayectoria militar y en una de las causas que mantuvo después de abandonar sus funciones como miembro activo de la Familia Real británica.

Harry fundó los Juegos Invictus en 2014 (Pool/Getty Images)

La Invictus Games Foundation trabaja actualmente en programas que van más allá de la competencia deportiva. Su objetivo incluye utilizar el deporte como una herramienta de recuperación, rehabilitación y reintegración para militares y veteranos heridos o enfermos.

La próxima edición de los Juegos Invictus está prevista para julio de 2027 en Birmingham, Inglaterra.