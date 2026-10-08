UEFA cree que “no bastará por sí sola la reforma institucional” en FIFA e insiste en “un nuevo liderazgo”

Berlín. La UEFA y sus asociaciones miembro han acordado “una dirección clara” de cara a un cambio que ven necesario en la FIFA, al resaltar que “no bastará por sí sola una reforma institucional” pues es necesario “un nuevo liderazgo con una figura respetada y capaz de unir”, y presentando sus propuestas para llevarla a cabo.

“Tras haber exigido cambios fundamentales en los últimos meses, la UEFA y todas las federaciones miembro (a excepción de la Asociación de Federaciones de Futbol de Azerbaiyán) acordaron una dirección clara para la reforma de la FIFA”, indicó la UEFA en un comunicado tras su reunión de este jueves en Berlín con sus federaciones.

El organismo reiteró que sus federaciones “han perdido la confianza” en Infantino y que “la reforma institucional no bastará por sí sola” porque la FIFA “también necesita un nuevo liderazgo con una figura respetada y capaz de unir, profundamente arraigada en el futbol, que posea la visión y la experiencia necesarias para liderar, la capacidad de generar confianza en todas las regiones y un compromiso inequívoco con el desarrollo, la reforma, la integridad y la independencia”.

Las propuestas aprobadas en la capital alemana versan sobre la gobernanza institucional demandando “separación de poderes” y con el Congreso, el Consejo, la Comisión de Urgencia, el presidente y el secretario general de la FIFA ejerciendo “sus propias competencias” y sin que “ninguna persona puede eludir las funciones de otra”.

“Las responsabilidades y los procesos de toma de decisiones deben ser claros y transparentes”, sostiene UEFA, que pide un presidente que “lidera y no gestiona” y un secretario general “sujeto a rendición de cuentas” y “nombrado y supervisado”

También que la Comisión de Urgencia del ente rector del futbol mundial vea “reforzadas” su papel con “competencias ejecutivas definidas, garantizando que las decisiones reflejen el equilibrio mundial del futbol”, al igual que el Consejo, que “define la orientación de la FIFA, involucra a las partes interesadas clave y perfila las propuestas principales antes de que se adquieran compromisos”. En cuanto a los comités del organismo, estos “deben racionalizarse para garantizar una finalidad clara y un valor añadido”.

Sobre la toma de decisiones, supervisión y rendición de cuentas, el organismo demanda “refuerzo de la ética, la disciplina, la auditoría y el cumplimiento normativo”, con los nombramientos y la labor de los órganos de supervisión de la FIFA “protegidos frente a injerencias presidenciales o ejecutivas”, prohibiendo “decisiones unilaterales” sobre el calendario internacional y las competiciones FIFA, requiriendo “unanimidad” de la Comisión de Urgencia “cualquier modificación ya sean nuevas o existentes”. Del mismo modo, requiere “un proceso claro para las decisiones importantes” y siguiendo “cada paso establecido antes de que se adopte una decisión”.

UEFA hace hincapié también en sus peticiones “un apoyo al desarrollo liderado por las asociaciones miembro”, las cuales son las que definen “sus necesidades junto con su confederación”, con la FIFA aportando “la financiación” y las confederaciones apoyando “la ejecución”. Además, todas las asociaciones miembro que cumplan “los requisitos tienen derecho a recibir su asignación del programa Forward FIFA, a través de un marco de distribución transparente y protegido frente a injerencias políticas”.

Finalmente, en lo referente a las reservas del ente rector del futbol mundial, considera sus recursos “no se podrán utilizar recursos de la FIFA para fines personales o electorales” y que debe existir “una política formal y transparente que regule el nivel, la inversión y el uso” de estas reservas financieras “con una financiación adicional de al menos 10 millones de dólares para cada asociación miembro, además de los fondos del programa Forward”.

“Las conversaciones sobre la reforma y el futuro liderazgo de la FIFA continuarán entre sus federaciones miembro y con sus homólogas de todo el mundo futbolístico. Se celebrará una nueva reunión de las 55 asociaciones nacionales de la UEFA antes del 17 de noviembre de 2026”, sentenció la confederación europea.