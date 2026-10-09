Llama FDZC a clientes de joyería robada a presentar su denuncia

Pueden acudir con las notas o recibos que recibieron al entregar sus piezas

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), exhorta a la clientela que resultó afectada con la pérdida de sus piezas, por el robo a la joyería DIAMONDS, ubicada en la colonia Centro, de esta ciudad de Chihuahua, a que presente la denuncia correspondiente.

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, Melisa Realivazquez Lozoya, explicó que parte de la mercancía que se reportó como sustraída, corresponde a joyas que habían sido entregadas para reparaciones, con un valor aproximado de 550 mil pesos, según la declaración de la víctima.

Por tal motivo, invitó a las personas que hayan resultado afectadas, a acudir a presentar su querella, en las instalaciones de la FDZC, ubicadas en el cruce la calle 25 y avenida Teófilo Borunda, en la colonia Santo Niño.

“Solo necesitan traer una identificación y las notas de los trabajos encargados”, precisó.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de la ciudadanía, que se ve expuesta a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.