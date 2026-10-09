Se desprenden escombros de puente en Teófilo Borunda y Universidad; acordonan la zona

Chihuahua, Chih.- Grietas en el muro de un puente ubicado en el cruce de las avenidas Teófilo Borunda Norte y Universidad provocaron el desprendimiento de pedazos de escombro, que cayeron sobre la acera ubicada debajo de la estructura.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordonaron el área para prevenir accidentes, además de reportar la situación a Protección Civil para que se realice una revisión de las condiciones del puente.

El desprendimiento representa un riesgo para los peatones que transitan por el sector, mientras que las grietas generan preocupación por la posible caída de más fragmentos. Se espera que las autoridades correspondientes evalúen los daños y determinen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los transeúntes y automovilistas.