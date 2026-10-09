Escucha Marco Bonilla a empresarios de Juárez

Ciudad Juárez, Chih., a 8 de octubre de 2026.- En reunión con empresarios de todos los sectores, Marco Bonilla escuchó sus propuestas para mejorar la economía de la ciudad y las condiciones actuales en las que operan sus negocios.

Los empresarios, externaron el problema de las importaciones y exportaciones debido a la mala relación entre los gobiernos federales de los dos países, así como temas de inseguridad que impiden la inversión de más empresas.

A su vez, Marco Bonilla expuso la visión que tiene para la frontera y lo que debería de cambiar para recuperar los empleos perdidos en los últimos años.