Morena abre registro para coordinadores municipales; aspirantes tienen hasta el 18 de octubre

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emitió la convocatoria para seleccionar a las personas que ocuparán las Coordinaciones Municipales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una nueva etapa de organización territorial del partido rumbo a las elecciones de 2027.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa: Morena emite convocatoria para selección de Coordinaciones Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. pic.twitter.com/3ZBnoNNz6m — Morena (@PartidoMorenaMx) October 9, 2026

De acuerdo con el documento, el registro de aspirantes estará abierto del 8 al 18 de octubre y se realizará exclusivamente por internet.

La convocatoria contempla los 32 estados del país y establece las bases, etapas y reglas para definir a quienes encabezarán estas coordinaciones en los municipios.

Entre las funciones de los coordinadores estará fortalecer la estructura territorial de Morena, impulsar la integración de sus equipos municipales y contribuir al cumplimiento de las estrategias organizativas y políticas que establezcan la dirigencia nacional y los órganos partidistas correspondientes.

El partido estableció que las personas interesadas deberán distinguirse por su compromiso con las causas populares, su trabajo en favor de la transformación y su disposición para servir al movimiento con honestidad, sencillez y apego a sus principios.

En el documento, Morena sostuvo que su prioridad es el bienestar de la población y llamó a la militancia a mantenerse unida en torno a su proyecto de nación.

La emisión de esta convocatoria amplía el proceso de organización interna de Morena de cara a los comicios de 2027, cuando se renovarán diversos cargos de elección popular en el país.

La definición de las coordinaciones municipales será relevante para la construcción de las estructuras locales del partido, así como para la articulación de sus liderazgos y equipos territoriales en la siguiente etapa de preparación electoral.