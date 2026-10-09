“Hay que hacer bien las cuentas, luego por eso se llevan sorpresas. ¡Vamos a ganar Chihuahua!”: ‘Alito’ a dirigentes de Morena

Luego de que este día, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, publicara una encuesta de RUBRUM en la que Morena está 2.4 puntos porcentuales arriba del PAN, y fue entonces cuando su homóloga de Morena, Ariadna Montiel, le dijo que “qué bueno que reconozca que Morena encabeza las preferencias electorales”, el que también entró al debate es el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien les pidió hacer bien las cuentas, pues si Acción Nacional y el partido tricolor van en alianza, superarían a Morena por más de seis puntos porcentuales.

¿Qué tal @CitlaHM? Hay que hacer bien las cuentas, luego por eso se llevan sorpresas. ¡Vamos a ganar Chihuahua! Los números de todas las encuestas son claros y la tendencia nos da la razón: nuestra alianza lidera con un contundente 45.4% las preferencias en la entidad. La gente… pic.twitter.com/vtQb9XphY4 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 9, 2026

“Hay que hacer bien las cuentas, luego por eso se llevan sorpresas. ¡Vamos a ganar Chihuahua! Los números de todas las encuestas son claros y la tendencia nos da la razón: nuestra alianza lidera con un contundente 45.4% las preferencias en la entidad. La gente sabe que unidos somos más fuertes y queda demostrado que aliarse vale la pena cuando el objetivo es defender a México y a sus estados”, escribió ‘Alito’ en su cuenta de X.

Y añadió: “este respaldo de la ciudadanía es el resultado de construir un gran proyecto, altamente competitivo y, sobre todo, adecuado a las necesidades de las y los chihuahuenses. La alianza no solo es para competir, sino para ofrecer un rumbo de certidumbre, estabilidad y progreso para las familias chihuahuenses”.

Asimismo, el jefe nacional del PRI recalcó que “en Chihuahua confían en nosotros porque somos partidos con experiencia, que sabemos gobernar y, lo más importante, ¡que damos resultados!”