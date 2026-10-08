Analizan retos del campo en Congreso Agrarista de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Especialistas, académicos, funcionarios, abogados y estudiantes participaron en el Primer Congreso Agrarista de Chihuahua, organizado por el Colegio de Abogadas y Abogados Agraristas de Chihuahua A.C., para analizar los desafíos del campo y la tenencia de la tierra.

Durante el encuentro se abordaron temas como el agua, la minería, las comunidades indígenas, los terrenos nacionales, los testamentos agrarios y la producción rural, destacando la importancia de fortalecer la seguridad jurídica y la protección de los recursos naturales.

Entre los participantes estuvieron Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del Colegio Nacional Agrario de México, y Jorge Pazos Linares, presidente del colegio organizador, quienes impulsaron el diálogo entre especialistas y estudiantes.

Los organizadores señalaron que las conclusiones y propuestas del encuentro serán integradas a los trabajos del Congreso Nacional e Internacional Agrario, que se realizará en la Ciudad de México.