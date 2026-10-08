Coloca Municipio nueva estructura metálica de más de 20 metros en Gaza Atirantada

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con la construcción de la Gaza Atirantada que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, donde esta mañana se realizó el montaje de una nueva sección metálica de más de 20 metros de longitud.

Mediante el uso de grúas especializadas de gran tamaño y con la participación de personal técnico, se llevó a cabo el izaje y colocación de la segunda sección de la estructura metálica, ubicada en el lado norte de la obra y que forma parte de los elementos que darán soporte a esta solución vial.

Tras concluir esta maniobra, las cuadrillas continuarán con los trabajos de soldadura y unión de los elementos estructurales, para posteriormente avanzar con las siguientes etapas de montaje, conforme al procedimiento constructivo establecido.

Actualmente, la Gaza Atirantada registra un avance global del 41 por ciento, como parte de los trabajos para mejorar la conexión entre estas dos importantes vialidades y facilitar los desplazamientos de quienes diariamente circulan por este sector de Chihuahua Capital.

Debido a las maniobras y la presencia de trabajadores y maquinaria en la zona, el Gobierno Municipal exhorta a las y los automovilistas a reducir la velocidad, respetar los señalamientos preventivos y utilizar rutas alternas cuando sea necesario, a fin de prevenir accidentes y permitir que las labores se desarrollen de manera segura.

Con esta obra, el Gobierno Municipal continúa impulsando soluciones viales para que las familias de Chihuahua Capital puedan pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con quienes más quieren, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes.