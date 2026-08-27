Trump responde a reportes de espionaje chino; afirma que EU también espía a Pekín

El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos también espía a China, en respuesta a reportes sobre presunto espionaje chino en el país, en declaraciones a periodistas este jueves.

“Saben, alguien estaba hablando sobre China​​​. ¿Qué pasa con China? Oímos que nos están espiando. Nosotros también los espiamos a ellos”, respondió Trump

A finales de julio, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos prohibió las importaciones chinas de robots humanoides de fabricación extranjera y cuadrúpedos de tipo animal debido a preocupaciones de espionaje.

La Comunidad de Inteligencia estadunidense también afirmó que China había obtenido datos de 220 millones de votantes estadounidenses a través de diversos medios.

En julio, Trump afirmó que China presuntamente hizo todo lo posible para evitar su reelección en 2020 y que los funcionarios estadunidenses de inteligencia ocultaron deliberadamente esta información a la Casa Blanca.

La Embajada de China en Estados Unidos declaró a RIA Novosti que Pekín nunca ha intervenido ni intervendrá en las elecciones presidenciales de esta nación norteamericana.