Trump respalda el “muy buen trabajo” de Kristi Noem tras otro asesinato en Minesota

El presidente Donald Trump afirmó su apoyo a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, a pesar de que algunos legisladores pidieron su despido después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su siglas en inglés) mataran a otra persona en Minesota .

“Creo que está haciendo un muy buen trabajo la frontera es totalmente segura. Olvidan que teníamos una frontera que heredé por donde pasaban millones de personas. Ahora tenemos una frontera por la que no pasa nadie”, declaró Trump a los periodistas este martes por la tarde cuando se le preguntó si Noem renunciaría como resultado de la violencia surgida por los enfrentamientos de manifestantes con agentes federales en Minesota.

El mandatario destacó que: “no puedes tener armas, no puedes caminar con armas, no puedes hacerlo, pero es un incidente desafortunado”, al referirse a Pretti, y añadió está “analizando toda esta situación… Amo a todo el mundo. Amo a toda nuestra gente. Amo a su familia. Y es una situación muy triste”.

Trump aseguró que su administración está realizando una gran investigación: “Quiero verla. Voy a estar pendiente de ella. Quiero una investigación muy honorable y honesta; tengo que verla yo mismo”, declaró a los periodistas.

Después de que agentes federales mataran a Alex Pretti, de 37 años, durante una protesta durante el fin de semana, la administración destituyó al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, de su puesto de supervisión de la aplicación de la ley de inmigración en Minesota.