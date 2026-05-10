Prevén máxima de 35°C para Chihuahua y 33°C para Juárez, ráfagas de 65km

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este domingo 10 de mayo se espera un ambiente de fresco a templado por la mañana, de poco caluroso a muy caluroso por la tarde, así como ambiente de muy frío a frío en la zona serrana.

Ello derivado de un sistema frontal (posible número 50) sobre la frontera norte y noreste del país en interacción con la corriente en chorro polar y subtropical, una vaguada en altura, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico.

Asimismo, se prevé cielo de despejado a mayormente despejado con vientos ientos de 10 a 20 kilómetros por hora, que pueden superar los 65 km/h en partes de las zonas norte, sureste y noreste, incluyendo: Ahumada, Julimes, Saucillo, Jiménez, Camargo, La Cruz y Coyame.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Ahumada a Juárez, de Juárez a Ascensión y de Delicias a Jiménez; así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Palomas, Ascensión, Aldama, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Allende, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Posibles lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, noroeste y suroeste, incluyendo: Guadalupe, D.B., Madera y El Vergel. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 35/18, Juárez 33/21, Janos 33/16, Madera 26/7, Temósachi 28/5, Cuauhtémoc 29/12, Ojinaga 38/21, Delicias 36/18, Camargo 36/18, Jiménez 35/17, Parral 32/15, Creel 25/3, Chínipas 40/19, Guachochi 25/3, El Vergel 24/1.